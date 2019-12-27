Путин и Медведев поздравили сотрудников МЧС с профессиональным праздником

27.12.19 10:25

© РИА Новости. Денис Абрамов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с их профессиональным праздником и отметил их героизм в сложных ситуациях.

"Вы принадлежите к особой, героической когорте людей, которые всегда первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего ценят друг в друге ответственность, надёжность, чувство локтя. В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать чётко, слаженно, на результат", - говорится в поздравлении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день среди значимых приоритетов: повышение качества взаимодействия подразделений системы МЧС, активное внедрение современных технологий.

"И конечно, серьезное внимание необходимо уделять предупреждению чрезвычайных ситуаций, расширять международное сотрудничество в этой сфере, укреплять кадровый состав корпуса спасателей, привлекать к общей работе волонтерские, добровольческие организации", - отмечается в поздравлении.

Путин выразил убежденность, что профессионализм и опыт, приверженность традициям будут и впредь помогать сотрудникам в решении поставленных задач.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от себя добавил, что российские спасатели приходят на выручку людям в самых опасных ситуациях и за последние десятилетия провели тысячи операций в нашей стране и за рубежом, не раз доказывая свою эффективность и надежность.

"Сегодня ваше ведомство - это мощная, мобильная, хорошо оснащенная структура. Важно, что вы постоянно совершенствуете свою работу, внедряете передовые технологии, уделяете особое внимание прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций", - заметил глава правительства.

Отдельно Медведев отметил, что спасатели, постоянно сталкиваясь с человеческим горем, пропускают его через себя и, оказывая помощь людям, отдают им часть своего сердца.

"Ваша служба, отвага и героизм достойны глубокого уважения и самых высоких слов благодарности", - подчеркнул премьер.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев также поздравил спасателей и ветеранов министерства с профессиональным праздником.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации! Наш праздник приходится в канун Нового года, но для спасателей праздничные дни - самый напряженный рабочий период. Служба не знает выходных, днем и ночью вы готовы сражаться за жизни, рискуя своими", - сказал Зиничев, которого цитирует пресс-служба МЧС.

"Мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму погибших товарищей. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, они с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали жизнью ради спасения других", - подчеркнул он.