Петроглифы Сикачи-Алян в Хабаровском крае признаны ценным объектом культуры

27.12.19 10:32

Фото с сайта правительства Хабаровского края

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Памятник наскального искусства "Сикачи-Алян. Петроглифы", расположенный в Хабаровском крае, стал единственным дальневосточным объектом культуры, который попал в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщается на сайте регионального правительства.

"Присвоение конкретному объекту статуса особо ценного означает отнесение его к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки. Кроме того, такой статус предъявляет специальные требования к охране, организации туристического посещения и музеефикации памятника", - сказал начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства края Виталий Полещук, слова которого приведены в сообщении.

Он напомнил, что осенью 2019 года министерство культуры РФ утвердило государственную историко-культурную экспертизу, подготовленную "Хабаровским краевым центром охраны памятников истории и культуры" на включение петроглифов в Государственный. Это является важным этапом на пути присвоения петроглифам такого престижного статуса в списке ЮНЕСКО.

"Все работы длились с 2001 года. Большая часть пути пройдена. Следующим шагом для включения петроглифов в основной список ЮНЕСКО будет подготовка номинационного досье с описанием всех особенностей объекта. Также необходимо предоставить информацию о методах защиты объекта и системе управления в соответствии с действующими требованиями Комитета всемирного наследия. Процесс подготовки досье может занять до трех лет. Этот документ будут рассматривать эксперты, которые и выносят итоговое решение" - сказал Полещук.

На сегодняшний день в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ находятся Московский Кремль, историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", музей-заповедник "Петергоф", Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).

Петроглифы у села Сикачи-Алян Хабаровского района расположены в бассейнах рек Амур и Уссури. Они представлены стилизованными изображениями личин разнообразной формы, антропоморфными фигурами, изображениями животных: лоси, лошади, тигры, кабаны, различные птицы, змеи. Также присутствуют изображения лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы.

Это единственный в крае объект культурного наследия федерального значения. В 2003 году он был включен в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.