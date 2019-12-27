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27.12.19 10:51

Туристические тропы на юге Приморья благоустроят на президентский грант

© РИА Новости. Игорь Онучин
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Природные и исторические достопримечательности юга Приморья смогут увидеть еще больше людей благодаря проекту, который реализуется лигой ходьбы "Женьшень" при поддержке Фонда президентских грантов.

"В рамках проекта мы благоустроим 12 маршрутов в Партизанском районе Приморского края, в пригороде Владивостока. Тропы расчистим, маркируем, установим информационные щиты. На обустроенных маршрутах будем проводить экскурсии, соревнования, слеты. Думаю, в будущем году них примут участие не менее 1,2 тыс. человек", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель этой общественной организации Владимир Меновщиков.

Основные работы по обустройству троп планируется начать весной.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни. Сумма гранта - почти 2,8 млн руб.

Председатель лиги отметил, что экскурсиями активно интересуются пожилые жители региона.

"Те, кто впервые участвует в наших экскурсиях, нередко удивляются, говорят, что не знали о том, что в нашем крае столько живописных, интересных мест. Мы приглашаем принять участие всех желающих - детей и их родителей, студентов, школьников", - добавил Меновщиков.

Так, весной в пригороде Владивостока участники походов смогут полюбоваться цветущим багульником, большой интерес вызывают походы по острову Русский, где много живописных мест, военно-исторические памятники на острове Русский.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что в России необходимо продолжать системную поддержку людей старшего поколения, создавать условия для активного долголетия, а также увеличению продолжительности здоровой, активной жизни.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. В шести конкурсах приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО. В 2019 году грантовый фонд составляет 8 млрд рублей.

С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено шесть конкурсов. В них приняли участие более 21,7 тыс. некоммерческих организаций, было подано более 53 тыс. социально значимых проектов. Поддержку на сумму более 22 млрд руб. получили свыше 10,5 тыс. из них. На президентские гранты 2020 года претендуют уже более 8,4 тыс. проектов.

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