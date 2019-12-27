Около 40 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени

27.12.19 10:55

© РИА Новости. Варвара Гертье

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в пятницу в девятиэтажном жилом доме в Тюмени, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 11:30 (09:30 мск)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, из дома было эвакуировано около 40 человек, в том числе семеро детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В тушении пожара принимают участие 64 человека, 17 единиц техники, задействованы семь звеньев газодымозащитной службы. Открытое горение в здании ликвидировано в 12:16 (10:16 мск)", - сказал собеседник агентства.