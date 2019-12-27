Уфимцы провели спецоперацию по спасению раненого лебедя

27.12.19 10:59

© РИА Новости. Максим Блинов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Белоснежного лебедя, предположительно, пострадавшего от рук охотников, спасли на озере Теплом в Уфе, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" волонтер Ольга Савинская.

Птицу с повисшим крылом заметили местные жители и сообщили о ней в соцсетях.

"Решили его выловить. Предупредили Минприроды, как этого требует закон", - сообщила волонтер.

Лебедь, несмотря на то, что был очень истощен, спасаться категорически отказался, "ел с наших рук, но был знаком с орудиями лова - как только видел в руках сачок, сразу отплывал", добавила она.

Птицу вылавливали на протяжении четырех часов, вызванные на помощь сотрудники городской службы спасения кружили на катере по акватории, еще один спасатель светил прожектором с берега - видимость была плохая из-за сгустившегося тумана и вечерних сумерек. Тем не менее, спасательная операция увенчалась успехом - лебедя подняли на борт катера, и вскоре волонтеры доставили птицу к ветеринару.

Рентген показал, что сломанная кость - не единственная проблема Мартина (так назвали птицу): в крыле, рядом с сердцем, в шейных позвонках обнаружили несколько дробинок. В настоящее время лебедь готовится к отправке в казанский центр реабилитации для диких птиц, правда, поместить Мартина в коробку для транспортировки будет непросто: за несколько дней его откормили, он окреп, начал щипаться, "шипеть как дракон" и "вставать в боевую стойку, поднимая крылья", сказала Савинская, добавив, что видит в этом "хороший знак".

В центре реабилитации готовы провести операцию на крыле при соответствующих показаниях. Дробинки, несмотря на риск свинцового отравления, вероятно, извлечь не удастся. В лучшем случае Мартина вернут в естественную среду обитания или оставят жить в центре.

Лебедь-шипун - довольно редкая птица из семейства утиных, обитает в северной части Европы и Азии. Вид занесен в Красные книги ряда российских регионов.