Новак: Москва готова к поставкам электроэнергии на Украину, если Киев снимет запрет

27.12.19 11:03

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах и надеется на отмену решения Киева о запрете импорта этого ресурса из РФ, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы готовы обеспечивать и поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более что в России также есть избытки электроэнергии. Надеемся, что когда-то это решение (о запрете Украиной импорта электроэнергии из РФ - ИФ) будет отменено. Это было бы разумно", - сказал Новак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из России (по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке). В то же время кабмин Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Как отметил Новак в интервью "России 24", это нерациональное решение, т.к. не направлено на обеспечение энергобезопасности и надежного энергоснабжения потребителей.

"Мы не так много поставляем. В основном у нас перетоки, но там тоже небольшие объемы, потому что украинская энергосистема сама по себе достаточно сильная, мощная. Мы последние годы не поставляли электроэнергию на Украину. И только возобновили это несколько месяцев назад в качестве пилотных поставок", - оценил министр ситуацию с поставками электроэнергии на Украину.

В октябре 2019 г. Украина впервые с 2015 г. возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России, сообщали в НЭК "Укрэнерго" (оператор системы передачи электроэнергии). По данным агентства "Интерфакс-Украина", 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Позже ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ) сообщило, что в сентябре 2019 г. заключило коммерческие контракты на поставку электроэнергии из России на Украину, говорится в ежеквартальном отчете компании. В том числе в июне 2019 г. в целях урегулирования отклонений фактических сальдо перетоков электроэнергии (мощности) компания заключила с ГП "НЭК "Укрэнерго" договоры в обеспечение параллельной работы энергосистем Украины и России.

До октября 2019 г. коммерческий импорт электроэнергии на Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 г. по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 г. и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

В 2014 г. Украина импортировала 178 млн кВт.ч электроэнергии из России, в 2015 г. - 2 млрд 295,9 млн кВт.ч. В последние годы коммерческий импорт электроэнергии из РФ на Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (по контрактам ГП "Энергорынок").