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27.12.19 11:08

Белгородские энергетики пересели на электромобили

Фото пресс-службы "Россети Центр"
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты по учету электроэнергии Белгородских электрических сетей (входят в филиал "Россети Центр Белгородэнерго") приступили к работе на новых бригадных электромобилях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала.

"Первые два технологических электрокара на базе Renault поступили в Белгородские электросети накануне. Это пилотный проект для Черноземья. Нашим специалистам предстоит адаптировать новую технику к работе и проанализировать результаты ее использования", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что технических характеристик электромобиля (номинальная мощность электродвигателя равнозначна 60 л.с., емкость литий-ионной батареи 33 кВт.ч) вполне хватает для работы в городской черте.

"На 100 километров пути этот автомобиль потребляет 15,5 кВт.ч. Таким образом, в реальных условиях в теплое время года заряда хватит на 200 км пути, в холодное - на 120 км. Этого достаточно энергетикам для выполнения суточного объема работ в городских условиях", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным расчетам, высокая по сравнению с бензиновым аналогом стоимость электрокара будет компенсирована за счет снижения затрат на топливо, техобслуживание и сниженную ставку транспортного налога.

Оснащение автопарка "Белгородэнерго" электромобилями является частью реализуемой в регионе программы цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Как сообщалось, до конца 2023 года "Россети" планируют направить на цифровизацию электросетевого комплекса Белгородской области 7 млрд рублей.

"Россети Центр Белгородэнерго" обеспечивает передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ и подключение новых потребителей. Доля присутствия в электросетевом комплексе Белгородской области превышает 98%. Общая протяженность линий электропередачи - более 51 тыс. км.

"Россети Центр" включает 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Курскэнерго, Костромаэнерго, Липецкэнерго, Тверьэнерго, Смоленскэнерго, Орелэнерго, Тамбовэнерго, Ярэнерго.

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