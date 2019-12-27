Движение транспорта ограничат в центре Москвы в Рождество

27.12.19 11:21

© РИА Новости. Илья Питалев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В связи с проведением рождественских мероприятий на ряде улиц в центре Москвы 6 и 7 января будет ограничено движение транспорта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы в пятницу.

Так, с 18:00 6 января до 04:00 7 января возле храма Христа Спасителя для проезда транспорта закроют улицу Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивка) и Соймоновский проезд.

Кроме того, с 06:00 6 января до 21:00 7 января нельзя будет проехать возле Богоявленского собора по Елоховскому проезду.

Ранее сообщалось, что Тверскую улицу между Манежной и Пушкинской площадями, а также ряд прилегающих улиц и переулков перекроют для транспорта с 22:00 28 декабря до 22:00 6 января.