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27.12.19 11:25

Прокуратура проверит инцидент с выкатыванием самолетом за ВПП в "Шереметьево"

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Екатерина Короткова.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала она.

По предварительным данным, в 7 часов 20 минут 27 декабря 2019 года, воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Москва - Самара, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 74 пассажира и 5 членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом, отметила Короткова.

Ранее официальный представитель аэропорта "Шереметьево" опроверг "Интерфаксу" информацию о выкатывании самолета за пределы рулежной дорожки.

"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона, это не ВПП", - сказал Генис.

Он пояснил, что при рулении воздушным судном на перроне произошло выкатывание на грунт.

Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

"Перрон и рулежные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", - добавил представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" готовит резервный борт для отправления пассажиров выкатившегося с рулёжной дорожки самолета в Шереметьево.

"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва - Самара, произошло выкатывание судна с рулёжной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании в пятницу.

"Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом. В настоящее время выясняются причины произошедшего", - сообщили в компании.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди возможных причин инцидента рассматривается скользкая рулежная дорожка.

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