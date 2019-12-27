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27.12.19 11:25
Прокуратура проверит инцидент с выкатыванием самолетом за ВПП в "Шереметьево"
"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала она.
По предварительным данным, в 7 часов 20 минут 27 декабря 2019 года, воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Москва - Самара, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находились 74 пассажира и 5 членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом, отметила Короткова.
Ранее официальный представитель аэропорта "Шереметьево" опроверг "Интерфаксу" информацию о выкатывании самолета за пределы рулежной дорожки.
"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона, это не ВПП", - сказал Генис.
Он пояснил, что при рулении воздушным судном на перроне произошло выкатывание на грунт.
Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.
"Перрон и рулежные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", - добавил представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" готовит резервный борт для отправления пассажиров выкатившегося с рулёжной дорожки самолета в Шереметьево.
"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва - Самара, произошло выкатывание судна с рулёжной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании в пятницу.
"Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом. В настоящее время выясняются причины произошедшего", - сообщили в компании.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди возможных причин инцидента рассматривается скользкая рулежная дорожка.
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