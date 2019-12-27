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27.12.19 11:28
Миллионный штраф введен для юрлий Удмуртии за продажу никотиносодержащих смесей подросткам
"Проектом закона Удмуртской Республики предлагается установить ограничение продажи бестабачных никотиновых сосательных, жевательных смесей несовершеннолетним, установить запрет розничной торговли бестабачными никотиновыми смесями с использованием автоматов", - сообщила, представляя законопроект, депутат Наталья Зямаева.
Закон предполагает установить штрафы за продажу бестабачных никотиновых смесей подросткам: для граждан - 3-5 тыс. рублей, должностным лицам - 30-50 тыс. рублей, юрлицам - 500 тыс. - 1 млн рублей.
Зямаева также сообщила, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
"Все это необходимо с целью скорейшего запрета продажи детям и подросткам никотиносодержащей продукции и, соответственно, прекращения роста числа острых отравлений и никотиновой зависимости, вызванных употреблением", - подчеркнула она.
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