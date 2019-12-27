Около 600 тысяч рабочих мест создано в Москве за 9 лет

27.12.19 11:33

© РИА Новости. Илья Питалев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Главными точками роста рабочих мест стали новая Москва и реорганизуемые промзоны, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"Москва должна стать по-настоящему полицентричной. Для этого мы строим не только жилье, но и создаем рабочие места по всему городу. Всего за 9 лет было создано около 600 тысяч рабочих мест. Ключевыми точками роста стали бывшие промзоны и новая Москва", - заявил Хуснуллин.

По его словам, только при реорганизации бывших промышленных зон создано 477 тыс. рабочих мест.

"Активно развиваются и присоединенные к столице территории. В Троицком и Новомосковском округах проектируют и строят ряд крупных объектов, на которых создадут высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места", - добавил он.

Как рассказал ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с момента присоединения в ТиНАО уже появилось 140 тысяч мест приложения труда, а к 2035 году там будет уже около 1 млн.