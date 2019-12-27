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27.12.19 11:33
Около 600 тысяч рабочих мест создано в Москве за 9 лет
"Москва должна стать по-настоящему полицентричной. Для этого мы строим не только жилье, но и создаем рабочие места по всему городу. Всего за 9 лет было создано около 600 тысяч рабочих мест. Ключевыми точками роста стали бывшие промзоны и новая Москва", - заявил Хуснуллин.
По его словам, только при реорганизации бывших промышленных зон создано 477 тыс. рабочих мест.
"Активно развиваются и присоединенные к столице территории. В Троицком и Новомосковском округах проектируют и строят ряд крупных объектов, на которых создадут высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места", - добавил он.
Как рассказал ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с момента присоединения в ТиНАО уже появилось 140 тысяч мест приложения труда, а к 2035 году там будет уже около 1 млн.
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