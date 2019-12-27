Пингвины в Приморском океанариуме научились рисовать

27.12.19 11:40

Фото пресс-службы Приморского океанариума

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Живущих в Приморском океанариуме пингвины научили рисовать красками, работы пернатых художников будут продаваться в рамках благотворительной акции, сообщила в пятницу пресс-служба океанариума.

"Пингвины наступают лапами в краски, а затем оставляют яркие следы на бумаге, и ни один рисунок не похож на другой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для рисования используют безопасную краску, разрешенную для детей.

Орнитологи океанариума предполагают, что в будущем пингвины научатся рисовать кисточками. Средства от продажи таких картин пойдут на благотворительность.

В Приморском океанариуме, который расположен на острове Русский во Владивостоке, живут 14 пингвинов Гумбольдта - семь самцов и семь самок.