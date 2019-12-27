Более 38 тыс. квадратных метров жилья построили на Камчатке за год

27.12.19 11:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - На Камчатке в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году построено восемь многоквартирных домов, сообщается в пятницу на сайте правительства Камчатского края.

"Пять из них возведены на территории Корякского округа, два - в Петропавловске-Камчатском и еще один - в городе Елизово", - говорится в сообщении.

Так, на улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском ключи от 86 квартир в комплексе из двух девятиэтажных домов получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, спасатели краевых организаций и другие люди из очереди на получение жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан".

В Елизове в доме на улице Кручины ключи от 99 квартир получат участники подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае".

На строительство домов на улице Кутузова было выделено более 478 млн руб., из которых 299 миллионов - средства федерального бюджета, остальное выделено из краевой казны. Возведение дома в Елизове также финансировалось из двух источников: 363 млн руб. были выделены из бюджета страны, 60 млн - из краевого бюджета.

"Мы подводим итоги первого года реализации национальных проектов в субъекте, а также оцениваем нашу готовность к выполнению показателей следующего года. Строительство объектов этого года уже завершено как в Петропавловске-Камчатском, так и в Елизове. Люди уже могут зайти в свои квартиры, проверить качество выполненных работ и решить вопросы по устранению каких-то возможных недочетов с подрядчиком. В каждом из домов предусмотрены лифты и пандусы для маломобильных групп населения, современные системы вентиляции. Новоселье люди должны отметить в первом квартале следующего года", - сказал председатель правительства края - первый вице-губернатор Роман Василевский, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в 2019 году завершено строительство пяти многоквартирных домов на севере Камчатки. Все они возводились в рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа". На эти цели из бюджета края выделено более 400 млн рублей.

Всего, по данным правительства региона, в 2019 году на Камчатке построено более 38 тыс. квадратных метров жилья, это на 7,6% больше, чем в 2018 году.

В рамках исполнения указа президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ в период до 2024 года" Камчатский край стал участником 11 национальных проектов. Их направления: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.