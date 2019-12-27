Минтруд: 1 января россиян ждет индексация пенсий

27.12.19 11:48

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 1 января на 6,6%, напомнили в Минтруде.

"С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Такая индексация заложена в законе. Она, как сообщал Минтруд в сентябре, затронет около 31 млн российских пенсионеров. Еще на 6,3% пенсии проиндексируют в 2021 году, на 5,9% - в 2022-м.

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется Пенсионным фондом РФ в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. В 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс. рублей.

В уходящем году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет порядка 15,4 тыс. рублей, такие данные озвучивал в октябре глава ПФР Антон Дроздов.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Эта индексация предварительно запланирована на уровне около 7%.

1 февраля россиян также ждет индексация целого ряда социальных выплат - на уровень инфляции за 2019 год, то есть предварительно на 3,1% (будет уточнено в январе после появления данных Росстата).