Экс-директор колледжа в Тульской области получила почти 8 лет колонии за взятки

27.12.19 11:51

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Тульской области вынес обвинительный приговор бывшему директору Алексинского машиностроительного техникума и двум ее подчиненным, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере), п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По материалам суда, руководитель образовательного учреждения при содействии двух своих подчиненных более двух лет фиктивно трудоустраивала на различные должности работников, которые фактически свою трудовую деятельность не осуществляли. Начисленные им денежные средства в качестве заработной платы и иных выплат злоумышленники похищали, причинив таким образом бюджету Тульской области материальный ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

После начала расследования руководитель учреждения вместе со своей дочерью передала взятку в размере 500 тыс. рублей сотруднику местного отделения УФСБ, который проводил следствие.

Суд назначил бывшему директору образовательного учреждения наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 5 млн рублей. Также наложен запрет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях на срок три года.

Двое остальных фигурантов дела приговорены к штрафу.

Дочери экс-директора судом ранее вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в 1,2 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.