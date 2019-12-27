Рослесхоз создал подразделение в Иркутской области

27.12.19 11:53

Фото с сайта Рослесхоза

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Рослесхоз создал обособленный территориальный отдел в Иркутской области для усиления контроля над исполнением переданных региону полномочий в лесной сфере, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий. Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение - открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко.

Новое подразделение, созданное в Иркутске по поручению министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, включено в состав департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Также рассматривается возможность размещения части сотрудников в Братске.

Созданный отдел будет контролировать лесопользование в части соблюдения требований санитарной и пожарной безопасности, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, правил заготовки древесины. Для контроля борьбы с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины структура будет использовать в том числе систему ЛесЕГАИС и непрерывный дистанционный мониторинг лесных участков.

В настоящее время формируется кадровый состав отдела.