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27.12.19 11:56
Новый аэропорт построят в арктической зоне ЯНАО
Там добавили, что аэропорт возведут для воздушных перевозок вахтового персонала и грузов на территорию Утреннего нефтегазоконденсатного месторождение в Ямало-Ненецком АО. Сегодня оно представляет собой один из ключевых активов компании "НОВАТЭК" и оценивается как ресурсная база проекта "Арктик СПГ 2".
Строительство аэропорта будет вестись в два этапа. Первый предусматривает создание аэродромной инфраструктуры, в том числе взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок для самолетов, служебно-пассажирского здания с диспетчерским пунктом. Также в ходе работ планируется проложить подъездную автодорогу и необходимые коммуникации.
На втором этапе будет построена гостиница со столовой для вахтового персонала, а также хозяйственные и технические здания.
Аэропорт будет рассчитан на прием воздушных судов малой и средней авиации, в том числе отечественных и зарубежных турбовинтовых самолетов. Также аэропорт будет принимать грузопассажирские вертолеты.
Заказчиком проекта выступил "Международный аэропорт Сабетта".
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