Минтранс Подмосковья сообщил об ограничении движения в новогодние праздники

27.12.19 12:09

© РИА Новости. Игорь Агеенко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В целях обеспечения безопасности на время проведения новогодних и рождественских мероприятий в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах временно ограничат движение транспортных средств, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На время перекрытий на участках установят временные знаки об ограничениях и изменениях движения", - говорится в сообщении.

В Егорьевске в новогоднюю ночь, 1 января, с 1:30 до 4:30 движение временно ограничат по улице Майора Удачина от детского сада №47 "Лесная сказка" до дома №16. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в период с 23:00 до 2:00 будет закрыт въезд на площадь Александра Невского. Допуск автомашин к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться по специальным пропускам, кроме автомашин аварийных служб.

В Дзержинском движение автотранспорта временно ограничат на участке улично-дорожной сети по улице Лермонтова от дома №6 до дома №8 с 23:00 31 декабря до окончания праздничных мероприятий. Также с 20:00 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена парковка и стоянка автомобилей в пределах зоны ограничения движения в новогоднюю ночь. При нарушении требований автомобили будут эвакуировать на автостоянку администрации города.

В Дмитрове движение автомобильного транспорта на нескольких центральных улицах в период с 21:00 31 декабря до 2:30 1 января. В новогоднюю ночь будет закрыт выезд со стороны улицы Школьная на перекрёсток улиц Московская, Советская и Кооперативного переулка. Ограничат движение на улице Московская, в том числе со стороны кольца и ул. Подъячева.

Также ограничат проезд по улицам Советская и Загорская, закроют выезды с улицы Почтовая на Кооперативный переулок и Западную объездную дорогу. Перекроют движение на пересечение улиц Кропоткинской и Л. Никольской, а также по улицам Семенюка и Профессиональной.

В Жуковском с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января перекроют движение по площади Ленина и Студенческому проезду. Также движение транспорта ограничат на улице Фрунзе от пересечения с ул. Ломоносова до пл. Ленина и улице Маяковского - от проезда Станкявичуса до пл. Ленина.

В Коломенском городском округе движение транспорта ограничат с 12:00 31 декабря до 04:00 1 января по улице Гражданская на участке от ул. Пионерская до проспекта Кирова в обоих направлениях. Также будет перекрыто движение по улице Октябрьской революции на участке от пересечения с ул. Пионерская до проспекта Кирова 1 января с 00:30 до 4:00 утра. В это же время в районе Колычево перекроют движение по улице Астахова от дома №19 до пересечения с бульваром 800-летия; в районе Щурово по улице Советская на участке от пересечения с ул. Молодёжная до пересечения с ул. Цементников. Ограничение стоянки транспортных средств будет действовать с 12:00 31 декабря до 4?00 1 января на площадке у дома №2 пл. Советской, на ул. Гражданская от ул. Кирова до ул. Пионерская в обоих на правлениях. В рождественские праздники движение транспортных средств ограничат с 20:00 6 января до 03:00 7 января по улицам Лажечникова, Лазарева и Исаева. Также по этим улицам будут действовать ограничения с 7:00 до 19:00 7 января и с 7:00 до 14:00 8 января.

В п. Лотошине с 1:00 до 3:00 1 января ограничат движение транспортных средств. Движение перекроют по улице Центральной от перекрёстка улиц Калинина - Центральная до дома №29.

В городском округе Озеры в ночь с 31 декабря на 1 января с 00:30 до 03:30 перекроют движение по улицы Ленина по правой стороне от дома №35 до дома №41, а также по левой стороне от дома №18 до дома №22.