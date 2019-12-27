Петербургские ученые представили в Париже 3D-модель сирийской Пальмиры

27.12.19 12:12

© РИА Новости. Михаил Алаеддин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники института истории материальной культуры (ИИМК) РАН представили в Париже цифровую модель сирийской Пальмиры, сообщила пресс-служба учреждения.

"Нами впервые созданы детальная высокоточная 3D-модель современного состояния всей территории объекта Всемирного наследия, включая все архитектурные элементы и окружающий ландшафт, 3D-модели разрушенных архитектурных объектов Пальмиры, получены детальные ортофотопланы, подробная цифровая высотная топографическая карта всей территории памятника. Выполненные российскими специалистами уникальные продукты могут стать надежной основой управления культурным наследием Пальмиры", - сообщила замдиректора ИИМК Наталья Соловьева в своем докладе в штаб-квартире Юнеско.

"Используя наши 3D-модели, можно, не выезжая на памятник, оценить степень разрушения объектов; планировать реставрационные работы и научные исследования, проводить мониторинг состояния памятника, а созданная геоинформационная система "Пальмира" является комплексным инструментом хранения информации, мониторинга и исследования наследия Пальмиры" - добавила она.

Первая экспедиция ИИМК работала в Пальмире в сентябре 2016 года. Тогда была проведена аэрофотосъемка на площади 13 кв. км и на трех разных высотах с использованием беспилотного летательного аппарата. Было получено более 20 тыс. снимков и построена трехмерная модель, с которой сняты геопривязанный ортофотоплан памятника и его высотная модель.

В сентябре 2019 году ученые провели новую фотосъемку, чтобы дополнить и актуализировать 3D-модель. Собранные экспедицией данные содержат информацию о разрушениях, которым подверглись памятники Пальмиры после ее второго захвата боевиками в декабре 2016 года. Съемки производились с земли и с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.