По электронным визам в Калининградскую область въехало уже 70 тыс. туристов

27.12.19 12:21

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области отмечают стабильный рост числа иностранных граждан, которые приезжают в регион по электронным визам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства области.

"По информации руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям правительства Аллы Ивановой, с момента запуска проекта электронных виз в Калининградскую область уже приехало 70 тыс. иностранных туристов. При этом число поданных заявок превышает 80 тыс. Запросы поступили из 50 стран", - рассказали в пресс-службе.

Стабильный рост числа иностранных граждан, которые приезжают в регион по электронным визам, отмечают и в министерстве туризма и культуры региона. Об этом говорит и статистика, поступающая из гостиниц, учреждений культуры, и прежде всего, музеев Калининграда, Куршской косы.

Как сообщалось, разрешение на оформление бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области получили с 1 июля этого года жители 53 стран. Упрощенный документ действует 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории области составляет 8 дней.