Росстат: продолжительность жизни в РФ стала ниже прописанных президентом 78 лет

27.12.19 12:28

© РИА Новости. Константин Чалабов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, уточнив помимо прогноза численности населения и прогноз по ожидаемой продолжительности жизни.

Новый прогноз теперь не предполагает выхода на естественный прирост населения даже в высоком (оптимистичном) сценарии вплоть до 2035 года, а новый прогноз по продолжительности жизни не дотягивает до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030 году.

При этом по новому прогнозу в высоком сценарии предполагается рост населения к началу 2036 году до 150,1 млн человек (по прогнозу год назад предполагался рост в этом сценарии до 153,2 млн человек) при принятии существенных дополнительных мер поддержки рождаемости.

"Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", - отмечают в Росстате. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет в высоком сценарии с 73,53 лет в 2020 году до 81,66 лет в 2035 году.

В среднем варианте нового прогноза население России снизится к началу 2036 года до 143 млн человек с нынешних 146,7 млн человек. Еще год назад в этом сценарии сокращение численности населения РФ к 2036 году предполагалось до 144 млн человек. Средний вариант прогноза, по оценкам экспертов-демографов, традиционно считается наиболее реалистичным. Он отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.

"Средний вариант прогноз предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия "демографических провалов" сороковых, а также восьмидесятых и девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года", - говорится в комментариях Росстата к новому прогнозу. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

В низком сценарии, согласно прогнозу Росстата, население России к началу 2036 года сократится до 134,3 млн человек (по прогнозу год назад - 138,1 млн человек).

"Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться", - отмечается в комментариях ведомства. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 лет по итогам 2019 года году до 75,40 лет к концу 2035 года.

В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин майским указом 2018 года поручил правительству РФ обеспечить достижение в том числе следующих национальных целей развития РФ на период до 2024 года: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).

Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний (инерционный - считается наиболее вероятным) и высокий (предполагает реализацию дополнительных мер в сфере демографии по сравнению с уже принятыми) - на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

По предыдущему прогнозу (сделанному в конце 2018 года) ожидаемая продолжительность жизни в РФ (в 2019 году составит 73,4 года) в среднем сценарии прогнозировалась в 75 лет в 2024 году и 76,4 лет в 2030 году, а в высоком сценарии предполагался выход на уровни, прописанные в указе президента - 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030 году.

Согласно новому прогнозу Росстата, в среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030 году - до 77,5 лет. При этом в высоком варианте прогноз продолжительность жизни вырастет до 76,8 лет в 2024 году (на 78 лет, согласно прогнозу, выйдем лишь в 2027 году) и до 79,7 лет в 2030 году (80 лет в этом сценарии продолжительность жизни достигнет в 2031 году).

Таким образом, новый демографический прогноз Росстата не предполагает достижения показателей, указанных в указе президента по продолжительности жизни ни к 2024 году, ни к 2030 году даже в самом оптимистичном высоком сценарии.

На естественный прирост населения (разница между числом родившихся и умерших), согласно прогнозу Росстата, вообще не удастся выйти в период до 2035 года даже в высоком сценарии - в этом самом оптимистичном варианте естественная убыль населения сохранится на всем промежутке времени, сократившись с 249,3 тыс. человек в 2020 году до 21,3 тыс. человек в 2035 году.

В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.