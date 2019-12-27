Госсовет Крыма выступил против запрета на размещение гостиниц в жилых домах

27.12.19 13:11

© РИА Новости. Алексей Ничукин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Парламентарии Крыма обратились в Госдуму с просьбой отклонить поправки в закон об основах туристской деятельности в РФ, запрещающие оказание гостиничных услуг в жилом фонде, говорится на сайте Госсовета республики.

Соответствующее обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину было поддержано депутатами на заседании сессии. Ранее законопроект, предусматривающий запрет работы всех видов размещения, в том числе хостелов и гостевых домов, в жилом фонде, был предоставлен в парламент Крыма для обсуждения.

Один из авторов обращения, председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Крыма Алексей Черняк считает, что такие поправки негативно скажутся на туристической отрасли республики. "Исторически во многих муниципальных образованиях курортных регионов РФ собственники частных домовладений предоставляют услуги по размещению туристов в принадлежащих им жилых помещениях. Причем часто в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, не развита сфера услуг, предоставление услуг по размещению туристов в своих жилых помещениях является единственным источником доходов местных жителей", - констатировал он.

Черняк напомнил, что в 2018 году Крым принял почти 7 млн туристов из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, из них только 1 млн 484 тыс. человек размещались в гостиницах, остальных 5 млн 314 тыс. человек приняли более 4,5 тыс. малых средств размещения и 20 тыс. владельцев частных домовладений.

"Принятие предлагаемого к рассмотрению проекта федерального закона приведет к уходу в теневой сектор значительной части рынка услуг по размещению туристов в курортных регионах нашей страны, сдерживанию развития сельского туризма в субъектах Российской Федерации, росту проблем малых и средних производителей сельскохозяйственных товаров, снижению занятости сельского населения, социальному напряжению, деградации сельских территорий, искажению понятия "российское гостеприимство", - считает крымский парламентарий.

Он подчеркнул, что в Госсовете республики считают необходимым искать пути совершенствования федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в части предоставления качественных и безопасных услуг по размещению туристов в жилых помещениях, а не устанавливать полный запрет.

Законопроект, запрещающий сдачу в краткосрочную аренду жилых помещений и предписывающий оказание гостиничных услуг только в нежилых помещениях был внесен в Госдуму 15 ноября.

Ранее эксперты заявили, что запрет использования жилых помещений в качестве гостиниц нанесет удар российской туриндустрии.