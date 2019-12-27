Собственными средствами: Россия рассчитывает достроить "Северный поток-2" за несколько месяцев
  
Выросли в количестве: популяция серых китов вблизи Сахалина выросла
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
27.12.19 13:11

Госсовет Крыма выступил против запрета на размещение гостиниц в жилых домах

© РИА Новости. Алексей Ничукин
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Парламентарии Крыма обратились в Госдуму с просьбой отклонить поправки в закон об основах туристской деятельности в РФ, запрещающие оказание гостиничных услуг в жилом фонде, говорится на сайте Госсовета республики.

Соответствующее обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину было поддержано депутатами на заседании сессии. Ранее законопроект, предусматривающий запрет работы всех видов размещения, в том числе хостелов и гостевых домов, в жилом фонде, был предоставлен в парламент Крыма для обсуждения.

Один из авторов обращения, председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Крыма Алексей Черняк считает, что такие поправки негативно скажутся на туристической отрасли республики. "Исторически во многих муниципальных образованиях курортных регионов РФ собственники частных домовладений предоставляют услуги по размещению туристов в принадлежащих им жилых помещениях. Причем часто в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, не развита сфера услуг, предоставление услуг по размещению туристов в своих жилых помещениях является единственным источником доходов местных жителей", - констатировал он.

Черняк напомнил, что в 2018 году Крым принял почти 7 млн туристов из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, из них только 1 млн 484 тыс. человек размещались в гостиницах, остальных 5 млн 314 тыс. человек приняли более 4,5 тыс. малых средств размещения и 20 тыс. владельцев частных домовладений.

"Принятие предлагаемого к рассмотрению проекта федерального закона приведет к уходу в теневой сектор значительной части рынка услуг по размещению туристов в курортных регионах нашей страны, сдерживанию развития сельского туризма в субъектах Российской Федерации, росту проблем малых и средних производителей сельскохозяйственных товаров, снижению занятости сельского населения, социальному напряжению, деградации сельских территорий, искажению понятия "российское гостеприимство", - считает крымский парламентарий.

Он подчеркнул, что в Госсовете республики считают необходимым искать пути совершенствования федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в части предоставления качественных и безопасных услуг по размещению туристов в жилых помещениях, а не устанавливать полный запрет.

Законопроект, запрещающий сдачу в краткосрочную аренду жилых помещений и предписывающий оказание гостиничных услуг только в нежилых помещениях был внесен в Госдуму 15 ноября.

Ранее эксперты заявили, что запрет использования жилых помещений в качестве гостиниц нанесет удар российской туриндустрии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.12.19 16:07
Адвокат: сестрам Хачатурян разрешат покидать дом по ночам
.
  27.12.19 14:02
Около нуля, облачно и небольшой снег ожидается в новогоднюю ночь в Московском регионе
.
  27.12.19 13:30
Собянин: инвестиции в московскую экономику приблизились к 3 трлн рублей
.
  27.12.19 11:33
Около 600 тысяч рабочих мест создано в Москве за 9 лет
.
  27.12.19 11:25
Прокуратура проверит инцидент с выкатыванием самолетом за ВПП в "Шереметьево"
.
  27.12.19 11:21
Движение транспорта ограничат в центре Москвы в Рождество
.
  27.12.19 10:08
Футбольный стадион "Луч" в Москве ждет реконструкция
.
  27.12.19 08:47
Медведев: "Современник" Волчек стал символом творческой свободы
.
  26.12.19 21:19
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла в Москве
.
  26.12.19 16:13
На Красной площади появится музей, посвященный Олимпиаде-1980


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket