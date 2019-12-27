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Трутнев: приложим усилия, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в 2020г

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Для того, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в 2020 году, будут приложены все усилия, заявил вице-премьер РФ, курирующий Арктику, Юрий Трутнев.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы она (новая схема работы на шельфе Арктики - ИФ) заработала. Это вопрос большой, он должен быть согласован с правительством. Сегодня позиция правительства достаточно консолидированная, будем докладывать этот вопрос президенту, как только законопроект будет готов. Думаю, что это произойдёт в течение первого квартала 2020 года", - сказал он.

"Основы госполитики в Арктике (до 2035 г. - ИФ) вчера были одобрены советом безопасности под руководством президента РФ Владимира Владимировича Путина", - добавил Трутнев.

Как сообщалось, в настоящее время российские ведомства готовят законопроект, расширяющий перечень субъектов, которые могут работать на Арктическом шельфе. Документ должен предполагать, что координировать работы на новых арктических шельфовых проектах будет специальная государственная компания. Также обсуждаются варианты расширения возможностей иностранных инвесторов по работе на шельфе РФ.

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