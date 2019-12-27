Жилищные сертификаты на 21 млрд руб. выдали пострадавшим от наводнения под Иркутском

27.12.19 13:24

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Жилищные сертификаты получили более 7 тыс. пострадавших от наводнения семей в Иркутской области, более 5,5 тыс. семей приобрели новое жилье, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

"По состоянию на 26 декабря принято 7082 заявления, выдано 7057 свидетельств (жилищных сертификатов - ИФ) на сумму 21 млрд рублей. Оплачено 5552 свидетельства на 16,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего непригодными для проживания признано 7 тыс. 242 дома и квартиры в зоне наводнения

"Нам необходимо ускорить темпы строительства жилья. Страдают люди, которые до сих пор остаются в пункте долговременного размещения (ПВР). Мы должны мобилизовать все силы и средства, чтобы выполнить поставленные президентом задачи", - цитирует пресс-служба Кобзева.

В настоящее время действует один ПВР в городе Тулуне, в котором проживает 42 человека.

В сообщении отмечается, что в четверг в Москве Кобзев обсудил актуальные для развития региона вопросы, в том числе помощь пострадавшим от наводнения, с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Всеволодом Вуколовым.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.