МВД РФ предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

27.12.19 13:43

© РИА Новости. Александр Кондратюк

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В МВД России предложили установить уголовную ответственность за пропаганду в информационных телекоммуникационных сетях незаконного потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предлагается установить уголовный запрет (ст. 230.3 УК РФ - склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ) на распространение информации о представляющих общественную опасность незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений соответственно", - сказала Волк в пятницу.

Представитель ведомства отметила, что под действие указанной статьи УК РФ не будут подпадать случаи распространения информации об обороте и потреблении предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков, наркосодержащих растений, в целях осуществления профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников, а также представления такой информации для нуждающихся по медицинским показаниям наркотиках граждан.

"При этом иные виды противоправных действий в части незаконной пропаганды наркотиков, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предлагается выделить в качестве самостоятельных административных деликтов отдельной частью в статье 6.13 КоАП РФ, предусмотрев повышенную административную ответственность, в том числе и для юридических лиц", - подчеркнула Волк.

Кроме того, по словам представителя МВД, часть вторую статьи 230 УК РФ предлагается дополнить таким квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), установив повышенную уголовную ответственность.

Одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части определения подсудности и подследственности преступления, предусмотренного проектной статьей 230.3 УК РФ.

В настоящий момент законопроект выставлен на общественное обсуждение.

"Реализация предлагаемого законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ РФ ", - сообщила Волк.