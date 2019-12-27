Власти Заполярья включили в план до 2030г металлургические проекты на 89 млрд рублей

27.12.19 13:52

© РИА Новости. Сергей Черных

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В стратегический план правительства Мурманской области по приоритетным направлениям развития региона "На Севере - жить. 2030" включено три проекта в области металлургии с суммарным объемом инвестиций в 89 млрд рублей, следует из доклада заместителя губернатора Ольги Кузнецовой на заседании областного правительства в пятницу.

Так, ООО "ТД "Халмек" (Москва) в срок до 2023 года намерено запустить гидрометаллургический завод и ГОК для производства соединений лития. В проект планируется инвестировать 12 млрд рублей. ЗАО "Федорово Рисорсес" (Москва) до 2025 года должно запустить ГОК на базе месторождения "Федорова тундра". Объем инвестиций оценивается в 60 млрд рублей. ООО "СГК "Аркминерал" (Москва) планирует до 2025 года запустить интегрированный химико-металлургический комплекс на базе Африкандовского месторождения редкоземов. Объем инвестиций - 17 млрд рублей.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, "ТД Халмек" специализируется на оптовой торговле непродовольственными товарами, производстве прочих основных неорганических химических веществ. Генеральный директор - Сергей Павлов. Совладельцы - Павел Галченко и Дмитрий Сухинин.

ЗАО "Федорово Рисорсес" (головная компания Barrick Gold (Russia) Limited, Кипр) специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Генеральный директор - Ирина Харламова.

"СГК "Аркминерал" специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, добыче железных руд подземным и открытым способом. Генеральный директор и совладелец - Андрей Тренин. Также совладельцами являются Анна Айвазян и Петр Тренин-Страусов.