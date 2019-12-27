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27.12.19 14:02

Около нуля, облачно и небольшой снег ожидается в новогоднюю ночь в Московском регионе

© РИА Новости. Владимир Астапкович
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Гидрометцентр России озвучил первый прогноз на ночь с 31 декабря на 1 января в Московском регионе.

"Погода до нового года и сразу после нового года на удивление непредсказуемая. Уверенность небольшая, ответить четко и ясно сложно. Пока прогноз звучит так: в ночь на среду облачно, временами снег, температура в диапазоне от -4...+1", - сказал "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу.

Он добавил, что этот прогноз пока не окончательный и будет уточняться.

Погода в Москве в последние дни уходящего года, по словам Вильфанда, будет следующей.

В субботу пройдет мокрый снег, температура днем около нуля. В воскресенье к столице с запада подойдет область высокого давления, в результате ночные температуры опустятся до -3...-8 градусов, днем будет легкий мороз - до -5.

В понедельник ночью еще морозно (до -9), однако во второй половине дня через Московский регион пройдет теплый атмосферный фронт, и температура начнет повышаться. Осадки начнутся в виде снега, затем перейдут в мокрый снег и, возможно, в дождь.

В ночь на вторник, 31 декабря, температура продолжит расти, осадки продолжатся в виде мокрого снега и дождя, днем температуры снова будут преимущественно положительными: -1...+4. Выпавший накануне снег, вероятнее всего, растает в Москве и в большинстве районов Подмосковья, уточнил Вильфанд.

Далее метеорологи прогнозируют небольшое понижение температуры. Оно может начаться в полночь - с боем курантов, - но может стартовать и позже, ближе к утру 1 января. При этом велика вероятность осадков, но их фазу - снег, мокрый снег или дождь - метеорологи пока назвать не могут. Прогноз в ночь на 1 января, как ожидается, будет уточнен в понедельник, 30 декабря.

Накануне метеоролог сообщил агентству, что за сутки до нового года погода в Москве и области начнет резко меняться из-за прохождения атмосферного фронта. Из-за этого в расчетах было много неопределенности: погода в ночь на 1 января сильно зависит от того, как именно будет развиваться ситуация в атмосфере накануне.

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