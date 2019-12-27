Кремль: причиной прошлогоднего взрыва дома в Магнитогорске был газ, а не теракт

27.12.19 14:12

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Сообщения о том, что причиной взрыва дома в Магнитогорске год назад стал теракт - это не более чем слухи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", - сказал Песков.

Так Песков по просьбе журналистов в ходе общения с ними в пятницу прокомментировал сообщения о том, что некоторые местные жители в Магнитогорске считают, что причиной взрыва стал теракт.

31 декабря 2018 года в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Погибли 39 человек.