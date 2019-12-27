Тендер на создание в Севастополе индустриального парка за 530,4 млн руб вновь не состоялся

27.12.19 14:43

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Очердной - уже пятый раз в текущем году - тендер на строительство индустриального парка в Севастополе объявлен несостоявшимся, поскольку к нему не допущена ни одна заявка, говорится в материалах сайта госзакупок.

Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) объявило закупку с начальной (максимальной) стоимостью контракта 530,431 млн рублей на прошлой неделе. Поступила одна заявка - от ООО "Отечественные системы и технологии" (Москва), предложившей за свои услуги 528 млн рублей, но комиссия отклонила ее.

"Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна быть подписана усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса предложений в электронной форме. В данных электронной подписи лица, подписавшего заявку, содержится несоответствие. (. . .) (Указанный - ИФ) ИНН не совпадает с ИНН организации по ЕГРЮЛ, не совпадает с ИНН директора и учредителя по данным ЕГРЮЛ", - отмечается в протоколе комиссии.

Севастополь ранее в 2019 году четырежды искал подрядчика создания индустриального парка: на первые три тендера не было ни одной заявки, на четвертый - поступила единственная заявка от ООО "Тиса ЛТД", но комиссия отклонила ее.

Работы в индустриальном парке должны быть выполнены не позднее 1 декабря 2021 года, отмечается в документах.

Площадка для строительства находится в Гагаринском районе Севастополя, на территории земельного участка, расположенного на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на трассу "Таврида".

В индустриальном парке могут разместиться объекты недвижимости, производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промпредприятий.

Источником финансирования работ по созданию парка является бюджет Севастополя, софинансирования - бюджет страны в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2023 года.