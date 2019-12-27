Авиакомпания "Азимут" начала выполнять рейсы из Еревана в Сочи

27.12.19 14:44

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Азимут" с 26 декабря начала выполнять рейсы из Еревана в Сочи, сообщается на сайте авиакомпании.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Еревана по вторникам и четвергам в 12:15, прибытие в Сочи в 12:40, по субботам - в 12:15, прибытие в Сочи в 12:50. Вылет в обратном направлении по вторникам и четвергам в 13:45, прибытие в Ереван в 16:05, по субботам - в 13:55, прибытие в 16:05. Время указано местное для каждого аэропорта.

В настоящее время прямые рейсы между Сочи и Ереваном выполняют "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) и авиакомпания "Икар" (Красноярск, бренд Pegas Fly).

Как сообщалось ранее, "Азимут" с 10 декабря открыла рейсы из Еревана в Калугу. Рейсы будут выполняться по вторникам. Кроме того, в марте авиакомпания планирует выполнять рейсы из Уфы в Ереван.

"Азимут" - региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".