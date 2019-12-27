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27.12.19 14:51
Ингушское УФАС возбудило дело против Минприроды после критики спикера парламента
"Нарушения были допущены при проведении процедуры торгов - имеются признаки сговора органа власти с хозяйствующими субъектами", - сказано в релизе.
Отмечается, что фигурантами дела стали министерство природных ресурсов и экологии республики, ООО "Северо-Кавказская лесная компания", ООО "Инг-Лес ", ИП "Гатиев М.Р." и ИП "Беков Р.Б. ".
По данным Ингушского УФАС, общая сумма арендного платежа в год по четырем лотам около 1,5 млн рублей. Общая площадь территории 3 тыс. 772 га. Срок аренды 30 лет у одного участника, у остальных - по 20 лет.
Все процедуры были проведены до размещения извещения на официальном сайте торгов, что является одним из признаков заключения антиконкурентного соглашения между министерством и участниками.
Накануне спикер ингушского парламента Магамет Яндиев в ходе совещания с представителями администрации главы и правительства региона и Минприроды потребовал от антимонопольщиков и Минприроды проверить правомерность заключения договоров аренды лесных участков в Назрановском районе.
Поводом для проведения совещания послужила появившейся в интернете информации о заключении договора аренды на 1 тыс. 273 гектара леса, относящегося к сельскому поселению Али-Юрт.
"Этому вопросу, вызвавшему возмущение населения в республике, было уделено особое внимание. Выслушав представителей Минприроды, Яндиев выразил возмущение по поводу бездействия и халатного отношения руководства ведомства к своей работе, которое вызвало справедливое негодование населения из-за неудовлетворительного состояния дел в данной отрасли", - сказали в пресс-службе Народного собрания.
В ходе совещания Яндиев напомнил о громких уголовных делах о незаконной вырубке леса в природных заповедниках Сибири, где под предлогом санитарной вырубки уничтожались тысячи гектаров леса.
Спикер потребовал от руководства Минприроды в короткие сроки навести порядок и усилить контроль за вырубкой леса.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе глава республики Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Аюпа Албогачиева после трех месяцев работы.
Указ об увольнении Албогачиева, долгое время возглавлявшего крупную компанию по транспортировке и сбору мусора ООО "Чистый мир", подписан на основании его заявления об уходе по собственному желанию.
Как пояснял агентству "Интерфакс-Юг" источник, знакомый с ситуацией, отставка главы Минприроды может быть связана с договором о передаче индивидуальному предпринимателю из Чечни в аренду на 30 лет лесного участка площадью почти 1,3 тыс. га для заготовки древесины в Назрановском районе.
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