Жительница Калмыкии получила 8 лет колонии за финансирование террористов

27.12.19 14:53

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Южный окружной военный суд в пятницу признал виновной в содействии террористам жительницу Калмыкии Веру Андрееву, сообщает пресс-служба суда.

Приговор вынесен по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. (Содействие террористической деятельности). Андреевой назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима.

"Установлено, что в январе 2019 года Андреева перечислила почти 300 тыс. рублей на расчетный счет, что должно было помочь члену международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) выйти из окружения правительственных сил Сирийской Арабской республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что член "ИГ" не собирался прекращать свое участие в террористической организации после выхода из окружения. По словам пресс-службы, расчетный счет для перевода денег был указан близкой родственницей Андреевой, дело в отношении которой выделено в отдельное производство.