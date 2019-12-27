Назначен новый глава "Крымавтотранса"

27.12.19 15:05

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - ГУП "Крымавтотранс" (Симферополь, подведомственное министерству транспорта Крыма предприятие) возглавил Андрей Бессмертный, который ранее работал в структурах МЧС РФ.

"Андрей Бессмертный более 35 лет проходил службу на различных командных должностях в Вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации, а также в МЧС России. Участник боевых действий, ветеран военной службы. Награжден государственной наградой "Орденом мужества" и ведомственными наградами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Крымавтотранса".

В четверг его представили сотрудникам ГУПа.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года директором "Крымавтотранса" был назначен Юрий Рыжкин, ранее работавший заместителем гендиректора по работе с органами власти ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь, структура Росжелдора). В октябре он был уволен. "Мной приняты решения о смене как неэффективных руководителей предприятий "Крымские морские порты", "Крымавтотранс" и "Крымтроллейбус", - говорил глава Крыма Сергей Аксенов осенью.

"Крымавтотранс" объединяет 62 автовокзала и автостанции в республике Крым.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток ГУП в 2018 году составил более 304 млн рублей против чистого убытка примерно в 205 млн рублей в 2017 году, выручка в 2018 году была 981,8 млн рублей (в 2017 году - 623,6 млн рублей).

Сообщалось также, что Бессмертный в 2011-2016 годах возглавлял главное управление МЧС РФ по Вологодской области, является генерал-майором внутренней службы в отставке.

По сообщениям СМИ, Вологодский горсуд осенью 2018 года освободил Бессмертного от уголовной ответственности, экс-начальник облуправления МЧС подозревался в превышении должностных полномочий.