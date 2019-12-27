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27.12.19 15:31
Еще 300 врачей в Подмосковье начали получать "губернаторскую доплату" в 2019 году
"Губернаторская доплата в Подмосковье выплачивается почти 2,8 тыс. врачей. Ежемесячно надбавку в размере до 32 тыс. рублей получают специалисты первичного звена: участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры и врачи общей практики", - говорится в сообщении.
Такая мера поддержки реализуется в Подмосковье с апреля 2018 года.
"Добавим, что в Московской области предусмотрены и другие социальные бонусы для медицинских работников. В частности, успешно реализуется подпрограмма "Социальная ипотека" по обеспечению врачей жильем и работает федеральная программа "Земский доктор" для привлечения врачей в сельскую местность", - отмечают в министерстве.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году ежемесячные доплаты в Подмосковье получили порядка 2,5 тыс. человек.
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