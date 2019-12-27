Еще 300 врачей в Подмосковье начали получать "губернаторскую доплату" в 2019 году

27.12.19 15:31

© РИА Новости. Николай Хижняк

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Дополнительную ежемесячную надбавку в 2019 году получили около 2,8 тыс. врачей в Подмосковье, это на 300 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Губернаторская доплата в Подмосковье выплачивается почти 2,8 тыс. врачей. Ежемесячно надбавку в размере до 32 тыс. рублей получают специалисты первичного звена: участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры и врачи общей практики", - говорится в сообщении.

Такая мера поддержки реализуется в Подмосковье с апреля 2018 года.

"Добавим, что в Московской области предусмотрены и другие социальные бонусы для медицинских работников. В частности, успешно реализуется подпрограмма "Социальная ипотека" по обеспечению врачей жильем и работает федеральная программа "Земский доктор" для привлечения врачей в сельскую местность", - отмечают в министерстве.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году ежемесячные доплаты в Подмосковье получили порядка 2,5 тыс. человек.