Рябков: не уверен, что США позволят ДСНВ дожить до истечения срока

27.12.19 15:42

© РИА Новости. Сергей Орлов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за позиции США может не дожить и до истечения его срока в феврале 2021 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Такая традиция уже есть, поэтому существуют основания полагать, что этот Договор может стать следующим в списке. Я действительно надеюсь, что наши американские коллеги не намерены забивать последний гвоздь, и позволят Договору дожить, по крайней мере, до истечения своего срока в феврале 2021 года. Но, честно говоря, я в этом не уверен", - сказал Рябков на встрече со студентами МГИМО, его выступление приводится на сайте ПИР-Центра.

"Все эти проблемы существуют и обоснованы. Тем не менее, наличие юридически обязательных рамок может сделать ситуацию в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения более стабильной и более предсказуемой", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, мир в этом "остро нуждается" сегодня, "когда возникают острые проблемы и когда мы сталкиваемся с систематическими попытками определенных государств нарушить соглашения и режимы в области контроля над основными вооружениями и преобразовать всю международную архитектуру контроля над вооружениями в соответствии с их конкретными интересами".

"Стремление к военному доминированию и поиск инструментов, которые позволили бы усилить давление на политических оппонентов или "конкурентов" приводят к ликвидации механизмов, которые в течение десятилетий способствовали поддержанию международной безопасности и стабильности", - подчеркнул Сергей Рябков.

Накануне в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ высказал мнение, что США и Россия почти достигли рубежа, после которого соглашения о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений должны заключаться на многосторонней основе.

"Мы несколько лет уже говорим о том, что после заключения и с учетом выполнения ДСНВ Россией и США мы вплотную подошли к рубежу, за которым нужно заниматься этой тематикой на многосторонней основе и, по крайней мере, учитывать потенциалы других ядерных держав в конкретном преломлении к текущей ситуации", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что для России представляет особую важность учет потенциалов Великобритании и Франции как ближайших союзников США, членов НАТО и стран, военные потенциалы которых глубоко интегрированы в систему альянса.

Рябков подчеркнул, что Россия уже не первый год говорит о том, что возможны и дальнейшие шаги по пути ограничений и сокращения стратегических наступательных ядерных вооружений, но эти шаги возможны только при учете всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Среди таких факторов он назвал появление оружия в космосе, формирование глобальной системы ПРО США, которая имеет очевидный антироссийский уклон, объявление НАТО киберсферы оперативной средой, а также продолжающееся совершенствование обычных вооружений, в том числе большой дальности и сверхвысокой точности.

"Без того, чтобы уделить всем этим аспектам должное внимание, заняться ими в предметном ключе, дальнейшие сокращения стратегических наступательных вооружений, с нашей точки зрения, невозможны", - сказал замглавы МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями, но пока этот процесс не запущен, будет развивать собственные ядерные силы.