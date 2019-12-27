Праздничный "Дедморобус" попал в ДТП в Омске

27.12.19 15:57

Фото со страницы сообщества "Город Омск" в соцсети "ВКонтакте"

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Новогодний автобус "Дедморобус", на котором передвигаются три Деда Мороза и Снегурочка, чтобы поздравлять омичей, попал в автоаварию, сообщили очевидцы в соцсетях.

На фотографиях к посту в паблике "Вконтакте", который выложил один из пользователей, видно, что на Фрунзенском мосту автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В комментариях к посту пользователи отметили, что Дедам Морозам положено ездить в санях с оленями, а не на ПАЗах.

В мэрии Омска журналистам в пятницу сообщили, что "произошло незначительное ДТП". Ни один из Дедов Морозов в результате аварии не пострадал. Автобус ехал не по праздничному маршруту, а к месту проведения главной городской елки. Пассажиров в "Дедморобусе" не было.

"Сумма ущерба не превысила 500 рублей. На место ДТП прибыла служба аварийных комиссаров, которая оперативно урегулировала вопрос", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в соцсетях пользователи также сообщали, что "Дедморобус" застрял в сугробе. В комментариях пользователи высказали мнение, что в городе нужно лучше чистить дороги.

Новогодний автобус с елкой, тремя Дедами Морозами, Снегурочкой и скоморохом отправился с праздничной программой по городу 25 декабря. Проект "Дедморобус" администрация города инициировала в прошлом году. По информации мэрии, идея понравилась людям, и ее решили повторить.