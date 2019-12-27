Январь в Петербурге и Ленобласти будет на 2-4 градуса теплее нормы и с частыми осадками

27.12.19 16:03

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Январь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается на 2-4 градуса выше нормы и с частыми осадками - в пределах 100-160% от нормы, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В течение первой и второй декад месяца в Петербурге дневные температуры воздуха будут составлять от плюс 2 - до минус 3 градусов, ночные - от нуля до минус 5 градусов. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха в дневные часы до минус 3-8 градусов, ночью - до минус 7-12 градусов.

В третьей декаде месяца в городе похолодает: днем будет минус 3-8 градусов, ночью - минус 6-11 градусов, в отдельные ночи температура может понизиться до минус 11-16 градусов.

В западных районах области в первой и второй декадах января днем ожидается от плюс 2 до минус 3 градусов, ночью - минус 1-6 градусов. В отдельные дни и ночи будет холоднее: минус 4-9 и минус 10-15 градусов соответственно.

В третьей декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от минус 3 до минус 8 градусов, в отдельные дни - минус 8-13 градусов. Ночью ожидается минус 7-12 градусов, в отдельные ночи - до минус 16-21 градусов.

В Восточных районах области будет на 1-2 градуса холоднее.

По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в январе составляет минус 7,8 градуса, месячная сумма осадков 38 мм. Продолжительность солнечного сияния в среднем - 19 часов. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет минус 8-12 градусов, месячная сумма осадков - 29-51 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха был отмечен в Петербурге 17 января 1940 года и составил минус 35,6 градуса. Самая высокая температура - плюс 8,7 градуса была зарегистрирована 10 января 2007 года.