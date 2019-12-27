Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ

27.12.19 16:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 декабря. Interfax-Russia.ru - День 31 декабря будет выходным в Вооруженных силах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу - с учетом того, что довольно напряжённое окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооружённых силах", - сказал министр на селекторном совещании в пятницу.

Начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной РФ проверить его выполнение.