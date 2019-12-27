Аэропорт Петропавловска-Камчатского открылся после расчистки полосы от снега

27.12.19 16:35

© РИА Новости. Илья Питалев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский" (Елизово), который в пятницу закрывался по метеоусловиям, возобновил работу, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

"Взлетно-посадочная полоса расчищена, погодные условия позволяют принимать и отправлять самолеты, авиагавань работает в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, уже вылетел задержанный рейс во Владивосток. Готовятся к вылету самолеты в Москву и Новосибирск.

Как сообщалось, циклон, пришедший на юг полуострова в четверг, сейчас портит погоду в городах Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также в Елизовском и Усть-Камчатском районах. Там идут снегопады, ветер порывами достигает 23 м/с. По прогнозам метеорологов, 28 декабря перечисленные территории останутся во власти циклона. Ожидается умеренный, местами сильный снег. Порывы ветра могут достигать штормовых 30 м/с.