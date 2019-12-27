Гордеев представил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ

27.12.19 16:44

© РИА Новости. Сергей Гунеев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Алексей Гордеев на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности в пятницу представил новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности РФ.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, новая Доктрина подготовлена правительством РФ по поручению президента и отвечает основным современным социально-экономическими условиями как внутри страны, так и на международном уровне.

Согласно сообщению, Гордеев отметил, что в связи со вступлением России в ВТО заметно повысилась открытость российского АПК, что потребовало его адаптации к тарифным мерам регулирования и учета внешнеторговых рисков при производстве и поставках основных видов российской сельхозпродукции на зарубежные рынки.

"С целью предупреждения возможных внутренних и внешних рисков новая Доктрина, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения нашей страны. Кроме того, в соответствии с новым документом необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай", - подчеркнул Гордеев, процитированный в сообщении.

В перечень показателей самообеспеченности, в отношении которых установлены пороговые значения, добавляются овощи и бахчевые культуры с пороговым значением 90%, фрукты и ягоды с пороговым значением 60%, а также семена с пороговым значением 75%.

Документ также предполагает повышение урожайности основных сельхозкультур и плодородия земель сельхозназначения, их рациональное использование и развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных земель. Доктрина также нацелена на развитие племенного дела, селекции и семеноводства, предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, на ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Основной новацией Доктрины является изменение методики расчета показателей продовольственной независимости: вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - показатель самообеспеченности. В отличие от предыдущего этот показатель можно эффективно использовать для оценки как внутреннего состояния продовольственного рынка в разрезе регионов России, так и экспортного потенциала страны в целом, пояснил Гордеев.

При подготовке новой Доктрины правительство опиралось и на рекомендации Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - в частности, по измерению показателя самообеспеченности продовольствием.

Гордеев уточнил, что механизм реализации Доктрины будет определен отдельным планом мероприятий ("дорожной картой"), который должен быть принят правительством в трехмесячный срок.

Действующая Доктрина продовольственной безопасности РФ была утверждена президентом в 2010 году. Она, в частности, предусматривает, что для обеспечения продовольственной безопасности по зерну доля отечественного производства в общем объеме его ресурсов должна быть не менее 85%, по сахару - не менее 80%, по растительному маслу - не менее 80%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молочной продукции - не менее 90%, по рыбной продукции - не менее 80%, по картофелю - не менее 95%, по соли - не менее 85%. Практически все эти показатели, кроме молока и соли, достигнуты. Проект указа по новой Доктрине продовольственной безопасности подготовлен в соответствии с пунктом 8 перечня документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, подлежащих разработке (корректировке) и утверждению в период 2019-2021 годов (утвержден президентом РФ 28 декабря 2018 года).