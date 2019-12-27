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В Альфа-банке произошел сбой в обслуживании карт и работе ряда сервисов в отделениях

© РИА Новости. Мария Девахина
27 декабря. Interfax-Russia.ru - В Альфа-банке произошел сбой в проведении операций с картами и в использовании сервисов в отделениях и дистанционных каналах, сообщили "Интерфаксу" два клиента банка.

"В настоящее время по техническим причинам, к сожалению, недоступен ряд сервисов в телефонном центре и в отделениях банка. В телефонном центре возможна только блокировка карты", - сообщает автоответчик в телефонном центре Альфа-банка.

Два клиента кредитной организации рассказали, что держатели карт не могут оплатить ими товары и услуги, снять наличные в банкомате или перевести деньги с карты Альфа-банка на карту другого банка.

"К сожалению, у части наших клиентов наблюдается недоступность операций по картам банка. Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим. Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2019 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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