Выборгская таможня готовится к увеличению потока в праздники

27.12.19 16:59

© РИА Новости. Виктор Толочко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Выборгская таможня на российско-финляндской границе задействует дополнительные наряды пограничников и таможенников, а также откроет полосы грузового и реверсивного движения на автомобильных пунктах пропуска в праздничные и препраздничные дни, сообщает пресс-служба таможни.

Таможенные посты Торфяновка, Брусничное и Светогорск Выборгской таможни во взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России круглосуточно будут обеспечивать пропуск через государственную границу РФ, говорится в сообщении.

Как отмечает первый заместитель начальника Выборгской таможни Алексей Урванцев, по статистическим подсчетам предыдущих лет Выборгской таможни, в дни пиковых нагрузок ожидается до 10 тысяч физических лиц, до 4 тысяч легковых автомобилей и до 90-100 автобусов в сутки только на Торфяновке. Приблизительно такие же цифры возможны на таможенных постах Брусничное и Светогорск.

"Несмотря на то, что таможенные посты работают в круглосуточном режиме, мы рекомендуем путешественникам заранее планировать свой маршрут и рассчитывать временные затраты. Также стоит обратить внимание на порядок и нормы ввоза товаров, перемещаемых физическими лицами, в том числе весовые и стоимостные ограничения в отношении отдельных видов товаров", - цитирует пресс-служба Урванцева.