Самолет "Иракских авиалиний", экстренно севший в аэропорту Ростова-на-Дону, вылетел в точку назначения

27.12.19 17:25

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Самолет "Иракских авиалиний", выполнявший рейс из Багдада в Минск, вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону, где был вынужден сделать экстренную посадку, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта.

"Самолет вылетел к месту назначения в 17:02 мск", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пассажиры вылетели тем же самолетом, замены борта не было.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что самолет, летевший из Багдада в Минск с 200 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону из-за отказа системы автопилота.