Еще 2 тыс. семей ждут жилья после летних паводков в Иркутской области

27.12.19 17:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 2 тыс. семей, пострадавших в результате летних паводков в Иркутской области, еще не получили новое жилье, заявил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"У нас остается практически 2 тысячи семей, которые сегодня ждут жилья. Скорее всего, они хотели бы получить его здесь, в населенных пунктах (Иркутской области - ИФ). Это та болевая точка, которую, надеюсь, правительство во главе с новым губернатором резко изменит. Там нужны неординарные решения, надо просто промышленное строительство жилья для восстановления жилищных прав", - сказал Мутко во время визита в Нижнеудинск.

Он подчеркнул, что всего в Иркутской области насчитывалось около 7,2 тыс. семей, жилье которых было непригодно для проживания. К настоящему времени 5,3 тыс. семей уже получили жилье.

Ранее пресс-служба областного правительства со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева сообщила, что жилищные сертификаты получили более 7 тыс. пострадавших от наводнений семей.

"По состоянию на 26 декабря принято 7 082 заявления, выдано 7 057 свидетельств (жилищных сертификатов - ИФ) на сумму 21 млрд рублей. Оплачено 5 552 свидетельства на 16,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня после обильных дождей. Стихийное бедствие затронуло десять муниципальных образований или 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов. От подтопления пострадали 14 428 жилых помещений, непригодными для проживания признано 7 242 дома и квартиры.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал замглавы МЧС. Выборы губернатора Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.