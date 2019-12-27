Иностранцы подали 100 тыс. заявок на электронные визы в Петербург и Ленобласть

27.12.19 17:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 100 тыс. заявок на получение электронных виз подали иностранцы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила пресс-служба петербургского комитета по развитию туризма в пятницу.

"Среди лидеров по количеству заявок на получение визы по-прежнему остаются граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. От общего количество заявок - это больше половины. Большую активность проявили жители таких стран, как Филиппины - более 2 тыс. человек, Мексика - около 300, Япония - порядка 250, Индонезия - около 200", - уточнили в пресс-службе.

За три месяца работы электронных виз Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили более 60 тыс. туристов из 52 стран. Наибольшее количество пересечений границы зафиксировано в Пулково и автомобильном пункте пропуска "Ивангород". Через каждый из них прошло более 27 тыс. оформивших электронную визу.

С 1 октября граждане 53 государств могут въехать в северную столицу по упрощенной процедуре. Электронная виза бесплатная и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение восьми дней. Въезд и выезд по электронной визе возможен через аэропорт "Пулково", морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и через пешеходный пункт пропуска "Ивангород".