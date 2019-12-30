Жилье на 17,3 млрд рублей приобрели по сертификатам пострадавшие от наводнения под Иркутском

30.12.19 09:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Новое жилье за счет жилищных сертификатов приобрели более 5,8 тыс. семей, летом пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщил и.о. председателя облправительства Руслан Болотов в понедельник на оперативном совещании при главе региона.

"Оплачено 5 тыс. 857 жилищных сертификатов на 17,3 млрд рублей. Из них 4 тыс. 751 сертификатов на более 13 млрд - из средств федерального бюджета, 1 тыс. 106 сертификатов на более 3 млрд - из областного бюджета", - доложил Болотов.

Ранее сообщалось, что непригодными для проживания признано 7 тыс. 242 дома и квартиры в зоне наводнения. От пострадавших принято 7082 заявления на выдачу жилищных сертификатов. Выдано 7057 сертификатов на общую сумму 21 млрд рублей.

За счет федерального бюджета приобретают дома семьи, потерявшие во время наводнения единственное жилье, за счет областного бюджета - семьи, у которых есть иная недвижимость, где проживают их взрослые дети или пожилые родители, а также другие категории пострадавших, которые по разным причинам не смогли получить федеральную компенсацию.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.