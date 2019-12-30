Собственными средствами: Россия рассчитывает достроить "Северный поток-2" за несколько месяцев
  
Своя компания: у Дальнего Востока может появиться свой авиаперевозчик
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.12.19 09:22

Жилье на 17,3 млрд рублей приобрели по сертификатам пострадавшие от наводнения под Иркутском

© РИА Новости. Александр Кряжев
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Новое жилье за счет жилищных сертификатов приобрели более 5,8 тыс. семей, летом пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщил и.о. председателя облправительства Руслан Болотов в понедельник на оперативном совещании при главе региона.

"Оплачено 5 тыс. 857 жилищных сертификатов на 17,3 млрд рублей. Из них 4 тыс. 751 сертификатов на более 13 млрд - из средств федерального бюджета, 1 тыс. 106 сертификатов на более 3 млрд - из областного бюджета", - доложил Болотов.

Ранее сообщалось, что непригодными для проживания признано 7 тыс. 242 дома и квартиры в зоне наводнения. От пострадавших принято 7082 заявления на выдачу жилищных сертификатов. Выдано 7057 сертификатов на общую сумму 21 млрд рублей.

За счет федерального бюджета приобретают дома семьи, потерявшие во время наводнения единственное жилье, за счет областного бюджета - семьи, у которых есть иная недвижимость, где проживают их взрослые дети или пожилые родители, а также другие категории пострадавших, которые по разным причинам не смогли получить федеральную компенсацию.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
.
  30.12.19 10:58
В ближайшие часы в Москве ожидается метель и гололедица
.
  30.12.19 10:36
ВКО "Алмаз-Антей" ввел в Москве новую систему организации воздушного движения
.
  30.12.19 10:08
Коммунальные службы Москвы в канун праздников переведены в усиленный режим работы
.
  27.12.19 16:51
В Альфа-банке произошел сбой в обслуживании карт и работе ряда сервисов в отделениях
.
  27.12.19 16:07
Адвокат: сестрам Хачатурян разрешат покидать дом по ночам
.
  27.12.19 14:02
Около нуля, облачно и небольшой снег ожидается в новогоднюю ночь в Московском регионе
.
  27.12.19 13:30
Собянин: инвестиции в московскую экономику приблизились к 3 трлн рублей
.
  27.12.19 11:33
Около 600 тысяч рабочих мест создано в Москве за 9 лет
.
  27.12.19 11:25
Прокуратура проверит инцидент с выкатыванием самолетом за ВПП в "Шереметьево"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket