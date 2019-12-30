Заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям ушел в отставку

30.12.19 09:25

© РИА Новости. Антон Денисов

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Назначенный год назад на должность заместителя губернатора Кузбасса по инвестициям и инновациям Алексей Крупин покинул свой пост, сообщает пресс-служба обладминистрации в понедельник.

"Заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Крупин уволен по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Крупин был назначен на эту должность в декабре 2018 года, до этого он в течение трех лет работал в межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО.