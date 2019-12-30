Мусоросортировочная линия запущена в Тверской области

30.12.19 09:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая линия мусоросортировочного комплекса начала работу на полигоне твердых коммунальных отходов "Славное" под Тверью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки. Работа по модернизации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами ведётся в регионе по национальному проекту "Экология", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на мусоросортировочной линии полигона "Славное" увеличено количество сортировочных постов, установлено современное оборудование сепарации органической фракции, модернизирована система выгрузки остатков после сортировки.

"В результате отбор полезной фракции увеличится на 25%, объем захораниваемых отходов от поступивших на сортировку уменьшится на 40%. Мощность сортировочного комплекса возрастет до 100 тысяч тонн в год", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы добавил, что также в регионе началось масштабное обновление контейнеров на местах сбора ТКО, на площадках для сбора ТКО уже размещено 820 новых контейнеров.

"Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Тверьспецавтохозяйство" в декабре в рамках лизинговой закупки приобрел 5 тыс. новых евроконтейнеров. В настоящее время уже поступило 3,6 тыс. емкостей. До конца года все закупленные контейнеры будут поставлены в регион", - добавил собеседник агентства.