Почти два десятка школ и детсадов построят после наводнения в районах Иркутской области

30.12.19 09:42

© РИА Новости. Денис Гришкин

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Новые здания для 18 образовательных учреждений планируется построить в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, сообщила и.о. министра строительства региона Светлана Свиркина в понедельник на оперативном совещании с врио губернатора.

"Шесть школ, 10 детских садов и две школы-сада построят в территориях, пострадавших от наводнения. В частности, две школы и один детский сад - в Нижнеудинском районе, три школы и пять детских садов - в городе Тулун", - сказала она.

"Объем финансирования составит 7 млрд рублей", - уточнила Свиркина.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Во время наводнений были затоплены 18 школ и 14 детсадов, из которых две школы и три детсада восстановлению не подлежат. К началу учебного года удалось подготовить 15 школ и шесть детсадов, осенью - еще один детсад. Ремонт остальных продолжается.