Краснодарская компания пробурит для Черноморнефтегаза скважину в Крыму за 589 млн рублей

30.12.19 09:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Сервис Пром Комплектация" (СПК, Краснодар) получит контракт на бурение для ГУП "Черноморнефтегаз" (ЧНГ, Симферополь) эксплуатационной скважины на Западно-Октябрьском газоконденсатном месторождении (ГКМ) на западе Крыма, сообщается в материалах сайта госзакупок.

Договор планируется подписать по цене 589,149 млн рублей (с учетом НДС) при начальной (максимальной) - 595,1 млн рублей с НДС.

Кроме СПК заявку на участие в аукционе с ограниченным участием, который ЧНГ проводил в ноябре-декабре, подавало ООО "ВПТ-Нефтемаш" (Москва). Компания запросила за свои услуги 592,125 млн рублей (с учетом НДС).

Работы должны быть выполнены примерно за семь месяцев после подписания договора.

Источником финансирования заказа являются собственные средства "Черноморнефтегаза", отмечается в документах.

Западно-Октябрьское ГКМ расположено в северо-западной части Тарханкутского полуострова. Оно относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области.

По данным из открытых источников, газоконденсатное месторождение обнаружено в конце 1950-х годов, а разведано в 1960-1970-х годах.

Исследовательско-промышленная разработка ГКМ проводилась до середины 1980-х годов. На тот момент на нем было добыто около 62 млн куб. м газа и более 23 тыс. тонн конденсата, после чего эксплуатацию скважин прекратили из-за снижения дебитов газа до 1-2 тыс. куб. м в сутки и падения рабочего давления до 1,5-1,6 МПа.

Западно-Октябрьское газоконденсатное месторождение упоминается на сайте ЧНГ среди приоритетных объектов для проведения разведочных работ в Крыму.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Предприятие на 100% подконтрольно министерству топлива и энергетики Крыма.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, СПК работает с мая 2012 года. Выручка компании в 2018 году увеличилась примерно в 1,7 раза к уровню 2017 года - до 988,1 млн рублей, чистая прибыль - в 6,6 раза, до 22,58 млн рублей. Бенефициаром СПК является ее директор Вячеслав Медник (сведения на август текущего года).

Согласно информации официального сайта СПК, компания, в частности, выполняла капремонт скважин Кошехабльского ГКМ в Адыгее, скважин Тишкинского нефтегазоконденсатного месторождения и Леоновского газонефтяного месторождения в Ростовской области, занималась расконсервацией скважины N1 месторождения "Новое" на шельфе Азовского моря, бурила разведочную скважину N10 Калининского месторождения в Саратовской области.